В Україні податки платять лише кілька мільйонів осіб

На цей момент в Україні достатньо працездатного населення, однак трудова міграція і безробіття підкосила ряди тих, хто потенційно може стати платником податків.

На сьогодні в Україні заробітну плату отримують тільки 11,6 млн осіб, з яких 2,1 млн - пенсіонери. Тобто 9,5 млн осіб утримують всю країну. Про це в інтерв'ю виданню «Новий час» заявив голова ДПС Олексій Любченко.

Глава ДПС розповів, що в Державному реєстрі фізичних осіб нараховується 44,1 млн осіб, з яких 37,6 млн - це громадяни, які перебувають на підконтрольній території України. Доходи, як свідчить статистика 2019 року, отримували 19,7 млн громадян, тобто 45%.

«У нас економічно активного населення за класифікацією ООН (а це - 15-70 років) - близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй мапі України 5,6 млн осіб протягом останніх десяти років», - підкреслив Олексій Любченко.

На думку глави податкової, вирішити це питання можна шляхом прив'язки декларування до механізму виборчого права і бюджетного процесу.

«Чому нам формують політику ті, хто десять років не платять податки. Людина ходить, голосує. Я проти. Це моя громадянська позиція - хочеш користуватися соціальними стандартами? Плати податки - і користуйся. Чому 11,6 млн осіб працюють і платять податки, ще 1,8 млн зайняли активну позицію і стали підприємцями, а мільйони людей навіть не подумали про роботу, не кажучи вже про податки», - зазначив Олексій Любченко.

Інформація розміщена на офіційному вебпорталі ДПС України.