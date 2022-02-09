В Україні почнуть будувати електростанцію

В Україні почнеться будівництво нового вітропарку, який розташується в Тернопільській області. Уже підписано меморандум про будівництво. Його уклали голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш і представник ТОВ «ЮФБ ІНЖИНІРИНГ» Володимир Бліхар.
Як повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, на заході також були присутні керуючий директор в Україні, директор з розвитку бізнесу в країнах СНД і Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус і заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Гапула.
Компанія Vestas проєктує, виготовляє, встановлює і обслуговує вітрові турбіни по всьому світу. Всього встановлено вітротурбін загальною потужністю понад 136 ГВт в 84 країнах, завдяки чому виробили більше вітрової енергії, ніж будь-яка інша компанія. Компанія Vestas - це 18% світового ринку вітрової енергетики.
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