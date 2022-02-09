В Україні почнуть будувати електростанцію

В Україні почнеться будівництво нового вітропарку, який розташується в Тернопільській області. Уже підписано меморандум про будівництво. Його уклали голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш і представник ТОВ «ЮФБ ІНЖИНІРИНГ» Володимир Бліхар.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, на заході також були присутні керуючий директор в Україні, директор з розвитку бізнесу в країнах СНД і Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус і заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Гапула.

«Цей Меморандум передбачає співпрацю сторін по будівництву вітрових електростанцій загальною потужністю 25,3 МВт на території Підволочиська, Кременецького, Почаївської та Вишневецької територіальних громад. Крім того, в рамках проєкту планується установка вітротурбін компанії Vestas. Для нас дуже важлива реалізація цього проєкту і співпраця з найбільшим в світі виробником вітрових турбін. Адже це нові можливості і для інвестора, і для області», - зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Компанія Vestas проєктує, виготовляє, встановлює і обслуговує вітрові турбіни по всьому світу. Всього встановлено вітротурбін загальною потужністю понад 136 ГВт в 84 країнах, завдяки чому виробили більше вітрової енергії, ніж будь-яка інша компанія. Компанія Vestas - це 18% світового ринку вітрової енергетики.