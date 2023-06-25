В Україні почнуть виготовляти машини для розмінування територій

На сьогодні Україна є однією з найзамінованіших територій. Як повідомило в Telegram Міністерство економіки, в країні незабаром розпочнуть випуск спеціальних машин для розмінування територій.
Повідомляється, що в Україні буде локалізовано виробництво роботизованих систем для розмінування західних зразків.
Зазначається, що локалізація виробництва машин для розмінування дозволить:
- оперативно вирішувати питання поточного обслуговування,
- ремонту техніки,
- швидкого постачання необхідних комплектуючих.
Нагадаємо, шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
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