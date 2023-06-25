В Україні почнуть виготовляти машини для розмінування територій

08:32 25 червня Київ, Україна

На сьогодні Україна є однією з найзамінованіших територій. Як повідомило в Telegram Міністерство економіки, в країні незабаром розпочнуть випуск спеціальних машин для розмінування територій.

"Меморандуми про взаєморозуміння з хорватською корпорацією DOK-ING doo. та датським виробником HYDREMA підписали у рамках Конференції з відновлення України у Лондоні”, - зазначили у повідомленні.

Повідомляється, що в Україні буде локалізовано виробництво роботизованих систем для розмінування західних зразків.

Зазначається, що локалізація виробництва машин для розмінування дозволить:

оперативно вирішувати питання поточного обслуговування,

ремонту техніки,

швидкого постачання необхідних комплектуючих.

"А це сприятиме вирішенню одного з ключових на сьогодні завдань - розмінування території нашої держави, повернення земель у господарську експлуатацію", - наголосили в Міністерстві.

Нагадаємо, шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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