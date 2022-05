В Україні почнуть продавати акції Visa, Netflix та інші

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України анонсувала продаж акцій відразу шести сучасних компаній. Про це йдеться у відповідному повідомленні з боку компанії.

Зокрема, мова йде про підприємства Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc і Advanced Micro Devices, Inc.

Також, до списку приєдналася компанія Invesco QQQ Trust SM, яка зможе продавати в Україні свої інвестиційні паї. Таке рішення Національна комісія озвучила 8 грудня.

Нагадаємо, що американська компанія з виробництва електрокарів Tesla побила рекорд за рівнем своєї капіталізації. По закінченню останніх двох тижнів ринкова вартість компанії збільшилася на 100 млрд доларів. На цей момент загальна вартість компанії перевищила 600 млрд доларів.