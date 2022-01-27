В Україні почне роботу цукровий завод
19:00 10 травень Київ, Україна
Профільні аграрні видання опублікували інформацію про початок роботи «Гнідавського цукрового заводу». Підприємство почне роботу з виробництва цукру з цукрової тростини. Пресслужба заводу вже повідомила, що з дня на день очікується перша партія сировини.
«Підприємство повністю готове до роботи, вже на днях перша партія цукрової тростини буде на підприємстві, а саму переробку почнемо після 10 травня», - повідомив керівник "Гнідавського цукрового заводу".
Він переконаний, що це позитивно вплине не тільки на ринок цукру в Україні, де вже спостерігається дефіцит, а й зробить свій внесок в економіку держави.
«Гнідавський цукровий завод зумів взяти цю сировину за квотою, і це великий крок вперед, зокрема, буде проведена диверсифікація виробництва, створені додаткові робочі місця, поліпшиться економіка, додатково поповниться бюджет, а найголовніше - це може утримати зростання цін на цукор, які продовжують рости, адже скоро сезон заготівлі ягід і попит на цукор буде збільшуватися», - переконаний начальник управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко.
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