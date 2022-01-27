В Україні почне роботу цукровий завод

Профільні аграрні видання опублікували інформацію про початок роботи «Гнідавського цукрового заводу». Підприємство почне роботу з виробництва цукру з цукрової тростини. Пресслужба заводу вже повідомила, що з дня на день очікується перша партія сировини.

«Підприємство повністю готове до роботи, вже на днях перша партія цукрової тростини буде на підприємстві, а саму переробку почнемо після 10 травня», - повідомив керівник "Гнідавського цукрового заводу".

Він переконаний, що це позитивно вплине не тільки на ринок цукру в Україні, де вже спостерігається дефіцит, а й зробить свій внесок в економіку держави.