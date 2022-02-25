В Україні розпочинає роботу американський сервіс виклику таксі Lyft

Не секрет, що в Україні дуже насичений ринок послуг таксі. Але є можливість вивести цю послугу на більш високий технологічний рівень. Свої послуги запропонувала американська компанія сервісу виклику таксі Lyft. Так, в Києві компанія відкриває центр досліджень і розробки, що розширить їхнє технічне ком'юніті в Східній Європі, разом з Lyft Мінськ і Lyft Мюнхен.
Що стосується запуску самого каршерінг-сервісу Lyft в Україні - зараз такої мети немає.
Робота київського офісу буде зосереджена на картографуванні.
Перед київською командою стоятимуть завдання:
- збору і обслуговування найбільш актуальних і точних картографічних даних;
- розробки алгоритмів, моделей і послуг платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft.
Зараз в Lyft Київ працює вже більше ніж 20 співробітників. Однак компанія сподівається, що скоро кількість співробітників досягне близько 100 осіб. Шукають фахівців: Data Science, дизайнерів, Product і Engeeniring менеджерів, Back-end і Mobile розробників.
Також в Києві з'явиться команда картографів (GIS-фахівців), які разом з інженерними командами працюватимуть над оптимізацією сервісів Lyft.
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