В Україні розпочинає роботу американський сервіс виклику таксі Lyft

Не секрет, що в Україні дуже насичений ринок послуг таксі. Але є можливість вивести цю послугу на більш високий технологічний рівень. Свої послуги запропонувала американська компанія сервісу виклику таксі Lyft. Так, в Києві компанія відкриває центр досліджень і розробки, що розширить їхнє технічне ком'юніті в Східній Європі, разом з Lyft Мінськ і Lyft Мюнхен.

"Протягом багатьох десятиліть Україна плекає культуру науки, технологій та інженерної освіти. І завдяки великій базі висококваліфікованих фахівців в області технологій і високорозвиненому IТ-сектору, Україна, і Київ, зокрема, є ідеальним місцем для Lyft Engineering", - заявили в компанії.

Що стосується запуску самого каршерінг-сервісу Lyft в Україні - зараз такої мети немає.

Робота київського офісу буде зосереджена на картографуванні.

Перед київською командою стоятимуть завдання:

збору і обслуговування найбільш актуальних і точних картографічних даних;

розробки алгоритмів, моделей і послуг платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft.

Зараз в Lyft Київ працює вже більше ніж 20 співробітників. Однак компанія сподівається, що скоро кількість співробітників досягне близько 100 осіб. Шукають фахівців: Data Science, дизайнерів, Product і Engeeniring менеджерів, Back-end і Mobile розробників.

Також в Києві з'явиться команда картографів (GIS-фахівців), які разом з інженерними командами працюватимуть над оптимізацією сервісів Lyft.