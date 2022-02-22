В Україні почала свою роботу Асоціація управління відходами

Однією з глобальних проблем в Україні є проблема утилізації сміття. Країна завалена відходами, землі під сміттєзвалище не вистачає, стихійні звалища стали нормою. Але, можливо, рішення цієї біди вже знайдено. До роботи приступила Асоціація управління відходами (АУВ). Про це повідомила глава асоціації Ніколь Данилова.

«АУВ - це некомерційна організація, робота якої спрямована на європейські цінності, лобіювання інтересів галузі поводження з відходами та популяризації циклу поводження з відходами відповідно до всіх європейських стандартів», - зазначила вона.

Як повідомляється, АУВ націлена підвищувати рівень роботи галузі, створювати ринкові механізми і виховувати екологічну свідомість в українців.