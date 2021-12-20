В Україні спостерігається зростання попиту на іноземну валюту

У Національному банку констатують зростання чистого попиту серед громадян на іноземну валюту у готівковому сегменті. Так, з початку листопада показник сягнув близько 200 мільйонів доларів.
При цьому обсяг чистої купівлі банками готівкової іноземної валюти за рік знизився до одного мільярда доларів. Такі дані наводить голова Ради НБУ Богдан Данилишин у соцмережі Facebook.
Крім того, чиновник додав про тенденцію останніх двох тижнів у вигляді послаблення обмінного курсу гривні до долара. Він пояснив, що причиною цього є те, що спостерігається переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією громадян на міжнародному валютному ринку. Це відбувається на сегменті спот та форвард.
Нагадаємо, що за період із січня по 7 листопада 2021 року Національний банк України купив валюту на міжбанку у розмірі 2743,4 мільйона доларів (2,74 мільярда доларів). При цьому продав за той же період 246,6 мільйона доларів. Сальдо всіх здійснених інтервенцій складає 2496,8 мільйона гривень. В результаті купівля валюти в 11 разів перевищує на цей момент її продаж.
Крім того, чиновник додав про тенденцію останніх двох тижнів у вигляді послаблення обмінного курсу гривні до долара. Він пояснив, що причиною цього є те, що спостерігається переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією громадян на міжнародному валютному ринку. Це відбувається на сегменті спот та форвард.
Нагадаємо, що за період із січня по 7 листопада 2021 року Національний банк України купив валюту на міжбанку у розмірі 2743,4 мільйона доларів (2,74 мільярда доларів). При цьому продав за той же період 246,6 мільйона доларів. Сальдо всіх здійснених інтервенцій складає 2496,8 мільйона гривень. В результаті купівля валюти в 11 разів перевищує на цей момент її продаж.
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