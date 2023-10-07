В Україні спостерігається відчутний дефіцит робочої сили

12:31 07 жовтня Київ, Україна

Якою є ситуація на ринку праці в Україні? Детальний аналіз цієї проблеми опубліковано у макроекономічному та монетарному огляді НБУ за жовтень 2023 року.. У ньому зазначено, що в країні спостерігається тенденція до зменшення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію, а тим часом попит на працівників зростає.

"Кількість вакансій надалі зростала як через сезонність, так і пожвавлення економіки", - йдеться в документі.

А кількість резюме, за даними НБУ, знижується. Однією із можливих причин цього регулятор називає поступове відновлення зайнятості українців.

НБУ посилається на результати опитування "Рейтинга", за якими серед людей, які мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка непрацюючих зменшилась до 25%.

Крім того, НБУ вказує на обмежену пропозицію робочої сили через міграцію та мобілізацію.

Тим часом безробіття в Україні, незважаючи на війну, впало до історичного мінімуму.