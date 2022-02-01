В Україні набирають популярності електромобілі

19:00 12 травень Київ, Україна





У порівнянні з березнем - це на 6% більше, а в аналогії з квітнем 2020 року новий результат кращий майже у 18 разів. Іншими словами, в Україні з року в рік люди частіше купують сучасні автомобілі, які працюють не на газу, а на електриці. Цікаво, що в основному люди реєстрували в квітні легкові електромобілі - їх було зареєстровано близько 666 одиниць. У поточному місяці «Укравтопром» опублікував інформацію про реєстрацію українцями нових автомобілів. Така інформація дала розуміння про те, що в країні стають все більш популярними автомобілі на акумуляторних джерелах живлення. Тільки за квітень 2021 року «Укравтопром» зафіксував реєстрацію 700 електромобілів.У порівнянні з березнем - це на 6% більше, а в аналогії з квітнем 2020 року новий результат кращий майже у 18 разів. Іншими словами, в Україні з року в рік люди частіше купують сучасні автомобілі, які працюють не на газу, а на електриці. Цікаво, що в основному люди реєстрували в квітні легкові електромобілі - їх було зареєстровано близько 666 одиниць.





Раніше в Україні анонсували старт будівництва мережі швидкісних електророзрядних станцій. За даними уряду, перші такі мережі збираються будувати відразу в чотирьох містах України - це Київ, Львів, Дніпро і Одеса.