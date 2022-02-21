В Україні на підприємствах - борги по зарплаті

06:52 29 вересень Київ, Україна

За даними Державної служби статистики, з урахуванням падіння рівня середньої зарплати з 11 804 грн до 11 446 грн, борги по заробітній платі продовжують рости.

Так, станом на 1 вересня, загальна сума боргів по зарплаті в Україні становила 3, 4214 млрд гривень.

П'ятірка регіонів-боржників складається з найбільш індустріально розвинених областей:

Донецька область - 722,641 млн грн

Харківська область - 546,165 млн грн

Дніпропетровська область - 460,687 млн грн

Сумська область - 344,744 млн грн

Київ - 335,335 млн грн

Столичний регіон істотно відстав від п'ятірки «лідерів», проте цифра заборгованості в Київській області (165,200 млн грн) в 10 разів більша, ніж у Вінницькій, Житомирській або Чернігівській.

У Києві відзначено зростання середньої зарплати. Найбільше заробляють працівники кар'єрів - оклади в цьому сегменті часто бувають більше ніж 40-42 тисяч гривень. Слідом за ними йдуть працівники відомств оборони і держуправління - тут зарплати доходять до 29 тисяч.

На самому останньому в столиці місці за рівнем зарплат виявилися працівники громадського харчування - їхній середній заробіток за місяць становить 7-8 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр України заявив, що бізнесмени країни можуть погасити заборгованість по зарплатах своїх співробітників за допомогою низки кредитних програм уряду.