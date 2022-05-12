В Україні на одну вакансію - 7 претендентів

Криза і карантин остаточно підкосили ринок праці - в Україні існує немаленька конкуренція на велику кількість вакансій. Згідно з даними, на одну посаду претендує в середньому 7 громадян. Про це свідчать дані Центру зайнятості України.

За словами чиновниці, в порівнянні з літом ситуація на ринку праці трохи покращилася. Тоді на одну посаду претендувало не менше 9 осіб. Вказується, що в цей час найбільш є на ринку вакансій, які мають відношення до сільськогосподарської діяльності. Також в топ увійшли сфери переробної промисловості, а також торгівлі.

Менше пропозицій спостерігається в державному управлінні, а також сферах охорони здоров'я та освіти. Крім цього, в Центрі зайнятості говорять про поступове падіння рівня безробіття і про тенденції підвищення заробітної плати.

Нагадаємо, що українські роботодавці знову зачаїлися і виставляють набагато менше вакансій на ринок праці. На думку експертів, ситуацію ускладнює можливість введення жорсткого карантину, як навесні поточного року.

Тим часом за прогнозами у вересні повинно було відбутися збільшення кількості вакансій, причому мінімум на 10% в порівнянні з серпнем.