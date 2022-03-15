В Україні може з'явитися новий завод

Південнокорейська компанія Caris планує побудувати в Україні завод з виробництва екологічних дорожніх відбійників з переробленого пластику. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У проєкт Caris планує вкласти $60 млн. У міністерстві сподіваються, що цей проєкт зможе скористатися держпідтримкою інвестиційних проєктів. Caris Co розробляє і виробляє продукти для забезпечення безпеки на дорозі. Головним чином дорожнє огородження, розділові смуги і захисні бар'єри з полівінілхлориду. Працює і має підрозділи в 11 країнах, зокрема, в Україні.

У 2020 році Caris підписала контракт на будівництво заводу з виробництва дорожніх огороджень, йдеться на сайті компанії. Вартість заводу оцінювали в $100 млн. Пізніше Caris купила будівельну компанію в Україні та комплексні будівельні ліцензії.

Caris інвестує в Україні з 2020 року. Тоді компанія стала мажоритарним акціонером українського виробника автокранів АТ "КФ "Стріла". Компанія підписала меморандум з заводом Південмаш про виробництво електробусів на 23 млрд грн. При цьому міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що Caris "за відомостями і сигналами наших спецслужб, підлягає серйозній перевірці".