В Україні можуть заборонити деякі марки сигарет

Верховна Рада України розглядає новий законопроєкт. Справа стосується сигарет з різними ароматизаторами і добавками. Чиновники України хочуть заборонити такий товар в країні.

Також, згідно з документом, повинні змінитися вміст смоли в сигаретах і антиреклама на упаковках. При цьому на вартість сигарет подібні зміни ніяк не повинні вплинути.

Зараз українські експерти кажуть, що в контексті даного закону мова більше не про ціну, а про якість тих сигарет, які продають українцям.

«За дослідженнями, які проводилися в США, 80% дітей вперше пробують курити саме ароматизовані сигарети, адже вони приємні на смак. Така заборона діє в усіх країнах ЄС без винятку», - кажуть вони.

На їхню думку, Україна також повинна вжити таких заходів на своїй території.

Нагадаємо, що 5 травня поточного року в Мінфіні повідомили про те, що проєкт, який згодом змінить правила покупки акцизних марок, винесений на обговорення. Йдеться про акцизні марки на алкоголь і тютюнові вироби, а також рідини для електронних сигарет.