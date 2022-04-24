В Україні дефіцит IT-фахівців

15:44 25 листопада Київ, Україна

В Україні все більшої популярності набуває робота в сфері IT-технологій. Ринок праці заповнений вакансіями на різні посади, при цьому галузь постійно відчуває дефіцит фахівців.

За останні 5 років кількість відкритих позицій для технічних фахівців зростає в середньому майже на 30% в рік, в той час, як кількість самих інженерів - на 18%. Через дефіцит кваліфікованих кадрів галузь тільки в жовтні недоотримала мінімум 12 млн доларів США експортних надходжень в економіку України. Про це йдеться в дослідженні компанії GlobalLogic.