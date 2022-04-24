В Україні дефіцит IT-фахівців

В Україні все більшої популярності набуває робота в сфері IT-технологій. Ринок праці заповнений вакансіями на різні посади, при цьому галузь постійно відчуває дефіцит фахівців.
За останні 5 років кількість відкритих позицій для технічних фахівців зростає в середньому майже на 30% в рік, в той час, як кількість самих інженерів - на 18%. Через дефіцит кваліфікованих кадрів галузь тільки в жовтні недоотримала мінімум 12 млн доларів США експортних надходжень в економіку України. Про це йдеться в дослідженні компанії GlobalLogic.
ІТ-компанії переважно шукають Middle і Senior-фахівців, тобто з досвідом в сфері від 2 і від 5 років відповідно. Так, за даними GlobalLogic, потреба в інженерах-початківцях (до одного року досвіду) становить всього 17%, коли в більш досвідчених (Middle і Senior) - 37% і 33% відповідно. Основні напрямки - Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ і DevOps. При цьому 50% позицій відкрито в Києві, 27% - у Львові і 21% - в Харкові. У період з квітня по жовтень компанія вже закрила 1068 позицій, більше 25% з них в напрямку QA Automation & Manual і більше 11% в JavaScript.
На дефіцит досвідчених фахівців впливає необхідність системного навчання і непростий процес пошуку інженерних талантів. Щоб закрити одну позицію, компанії GlobalLogic, в середньому, потрібно розглянути мінімум 9 кандидатів. Але, навіть потрапивши на проєкт, інженеру, щоб рости в сфері, потрібно системно розвивати hard (70% часу) і soft (30% часу) skills. Для цього більше 320 тренерів і менторів компанії інвестують близько 6000 годин щорічно у внутрішні навчальні програми та курси. Такі ініціативи підвищують рівень залученості, мотивації і, відповідно, лояльність фахівців.
«ІТ-ринок України швидко відновлюється, йому не вистачає кваліфікованих кадрів. Тільки GlobalLogic в Україні за 2 місяці зросла на рекордну кількість в 460 фахівців, а 57% всіх відкритих позицій в групі компаній в 14 країнах, припадає на нашу».
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