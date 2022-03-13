В Україні будуть приватизовані 30 спиртзаводів Укрспирту

08:37 18 жовтня Київ, Україна

Приватизація, а вірніше продаж з аукціонів неприбуткових або малоприбуткових підприємств - одне з джерел поповнення бюджету держави. Початок процесу приватизації об'єктів з виробництва спирту проанонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook. За його словами, на першому етапі на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства Укрспирт.

Він зазначив, що Державне підприємство Укрспирт в попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції.

"За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щорічно недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. У минулому році Парламент прийняв закон, яким демонополізував виробництво спирту, а на цьому тижні відбулася історична подія - приватизація першого спиртового заводу в Немирові. Фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більшою від стартової, а головне те, що актив придбав профільний інвестор", - написав прем'єр.

За його словами, це означає додаткові інвестиції в підприємство, а як наслідок - збільшення кількості робочих місць і надходжень до бюджету громади.

Шмигаль також повідомив, що на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства Укрспирт.

Як повідомлялося, Немирівський завод виставили на аукціон майже за 50 млн грн, але в підсумку він був проданий за 55 млн грн. При цьому компанія-переможець була єдиною, яка подала заявку на участь в аукціоні.

Раніше Кабінет Міністрів розблокував питання приватизації підприємств спиртової промисловості, які вже передані на приватизацію Фонду держмайна.