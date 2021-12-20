В Україні продаватиметься зрошувальне обладнання із США

14:22 16 листопад Київ, Україна

Українські чиновники домовилися про співпрацю з американським виробником зрошувального обладнання, - повідомляють ЗМІ.

Було підписано угоду про взаємодію з Valmont Industries, Inc. Американська компанія має всі дозволи на виробництво та продаж на території нашої країни систем зрошення повного циклу.
Фото:Оросительное оборудование
У профільному відомстві уточнили, що незабаром планується запровадження законопроєкту про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Очікується, що документ активізує розвиток поливу в Україні та прискорить інвестиції у приватний сектор агропромислового комплексу країни. Цей законопроєкт реалізовуватимуть за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.