В Україні продаватиметься зрошувальне обладнання із США

14:22 16 листопад Київ, Україна





Було підписано угоду про взаємодію з Valmont Industries, Inc. Американська компанія має всі дозволи на виробництво та продаж на території нашої країни систем зрошення повного циклу. Українські чиновники домовилися про співпрацю з американським виробником зрошувального обладнання, - повідомляють ЗМІ.Було підписано угоду про взаємодію з Valmont Industries, Inc. Американська компанія має всі дозволи на виробництво та продаж на території нашої країни систем зрошення повного циклу.



У профільному відомстві уточнили, що незабаром планується запровадження законопроєкту про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель. У профільному відомстві уточнили, що незабаром планується запровадження законопроєкту про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.



Очікується, що документ активізує розвиток поливу в Україні та прискорить інвестиції у приватний сектор агропромислового комплексу країни. Цей законопроєкт реалізовуватимуть за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.