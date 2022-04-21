В Україні буде більше електрокарів

У найближчому майбутньому українське повітря стане чистішим, оскільки в країні розробляється план не тільки із закупівлі електрокарів, а й виробництва їх безпосередньо на території України.
У Міністерстві інфраструктури розробили проєкт наказу, який дозволить в Україні налагодити виробництво автомобілів, що працюють на водні. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Відзначається, що на сьогодні в Україні відсутні вимоги до водневого транспорту. Йдеться про електричні транспортні засоби на водневих паливних елементах, які працюють на стиснутому водні.
Відповідний наказ Про затвердження змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їхніх частин та обладнання також передбачає відстрочення до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів.
"Автомобілі, що працюють на водні, не завдають шкоди довкіллю, оскільки мають нульовий рівень викидів вуглецю. Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на навколишнє середовище", - підкреслили в пресслужбі.
Документ дозволить ввести не тільки можливість імпорту водневих авто в країні, а й налагодити їхнє виробництво в Україні. Це може бути поштовхом для подальшого розвитку водневих технологій, підкреслили в міністерстві.
Відстрочка вимог введена для того, щоб підтримати національних виробників, імпортерів, дилерів, а також споживачів від подорожчання виробництва і кінцевої вартості автомобілів.
Також відомо, що в Україні ввезення електрокарів звільнили від податків. Два нових закони вносять зміни до Митного і Податкового кодексів.
Додамо, що в Україні представили дві моделі електромобілів. Модель українського електрокара більше нагадує чотириколісний моторолер за ціною 224 тисячі гривень.
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