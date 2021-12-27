В Україні понад 2 тисячі ветеранів-підприємців

17:02 27 грудень Київ, Україна

Заміністра у справах ветеранів України та європейської інтеграції Олексій Ілляшенко повідомив, що згідно з проведеним аналізом в Україні налічується понад 2 000 ветеранів-підприємців.

Про це він на засіданні щодо підбиття підсумків роботи Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА) за 2021 рік.

На початку жовтня цього року АПВА спільно з Мінветеранів та Торгово-промисловою палатою України, Міжнародним благодійним фондом «Вернись Живим», юридичними компаніями Miller та UniMinds, консалтинговою компанією Nota Group ініціювала проведення серії освітніх семінарів для ветеранів-підприємців. Їх навчали особливостям пошуку та залучення інвестицій, юридичної складової бізнесу та їх захисту, сервісу в компаніях тощо.



У середу, 22 грудня, відбувся завершальний семінар першого циклу та підсумкова зустріч за участю всіх партнерів.

«Сьогодні ми тут зібралися у колі однодумців. І дуже пишаємося тим, що разом співпрацюємо на користь Захисників України. Сучасні ветерани – це переважно молоді люди віком 20-40 років, – сказав Олексій Ілляшенко. – Вони є найбільш активними членами суспільства, і згідно з дослідженнями Мінветеранів та міжнародних організацій майже третина (35%) зацікавлені у порушенні власної справи. І вже понад 2 тисячі ветеранів є зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності», - сказав Ілляшенко.

Заступник міністра зазначив, що для створення сприятливих умов для стимулювання початку та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності на шляху ефективної реінтеграції ветеранів у громадянське життя, Мінветеранів ініціювало розробку проекту Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив серед ветеранів війни до 2030 року.

«Вже створено відповідну робочу групу та підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України для затвердження Стратегії, який знаходиться на узгодженні. Наразі триває його обговорення з представниками громадської спільноти», – сказав він.

Крім того, Олексій Ілляшенко повідомив, що з метою підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив та в контексті безбар'єрності Мінветеранів розробило онлайн платформу G2VEI. На ній можна буде знайти інформацію про ветеранський бізнес, вироблені товари та послуги, а також державні, регіональні та міжнародні програми підтримки малого та середнього підприємництва.. Наразі наповнення платформи продовжується актуальною інформацією.



Також заступник міністра нагадав, що Мінветеранів спільно з Фондом «Вернись живим» розробило торговий бренд «Створено Захисниками», який має на меті просувати ветеранську продукцію, зробити ветеранське підприємництво видимим та впізнаваним.