В Україні бізнесменів чекають нововведення з боку податкової

Підприємці України зіткнуться з новим обмеженням. Податкова служба України розробила новий фіскальний інструмент. Його основна роль - отримання підтвердження від бізнесменів «ділової мети» всіх робочих операцій. Це може привести не тільки до серйозних витрат з боку бізнесменів, а й до санкцій з боку податкової.

Більше не можна "оптимізувати податки"

Податкові органи отримали новий фіскальний інструмент - перевіряти кожну бізнес-операцію на предмет відповідності діловій меті. Простіше кажучи, будь-яка транзакція повинна відповідати основному виду діяльності кожного конкретного підприємства.

Нововведення з'явилося в травні минулого року, і контролери можуть використовувати його для донарахування зобов'язань до податку на прибуток, розповіла Ольга Мироненко, голова департаменту трансфертного ціноутворення компанії "Аудит-Інвест".

За її словами, поки немає вичерпного переліку ознак операцій, які проводяться без ділової мети. Тому у податківців є можливість донараховувати фінансові зобов'язання бізнесу. Причому такі ознаки можуть трактуватися як завгодно - виникає "суб'єктивний підхід" з боку податківців.