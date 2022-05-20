В Україні 96 неплатоспроможних банків

Пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб опублікувала інформацію про неплатоспроможність українських банків. Згідно зі статистикою, під цю категорію підпадає близько 96 підприємств.

Так, станом на 1 грудня поточного року в Україні було ліквідовано 48 банківських установ. На цей момент триває ліквідація ще 48 аналогічних неплатоспроможних банків.

При цьому за даними ФГВФО, зараз в країні працює приблизно 73 банків. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом станом на 1 грудня 2020 року, дорівнює сумі в 15 млрд 691 млн гривень.

На цей момент вкладникам успішно відшкодували близько 373 млн 700 тисяч гривень. Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував продаж активів банку АТ «Місто Банк», який вважається неплатоспроможним в банківському секторі України.

Серед головних пропозицій Фонду щодо ліквідації банку є варіанти ліквідації всіх його активів на користь банку-покупця з відповідним позбавленням ліцензії, а також продаж активів банку інвестору з подальшою ліквідацією підприємства.