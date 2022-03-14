В Україні 12 тисяч компаній закрилися через карантин

Український бізнес проживає не самі свої кращі часи. Безліч компаній закриваються через карантин, хтось - тільки починає актуальну для нинішньої ситуації діяльність. Наші журналісти розбиралися в статистиці відкриття і закриття бізнесу в Україні.
За минулі п'ять місяців 2021 року в Україні стало на 31,7 тисячі більше ФОПів. Так, на 31.12.2020 року їх було зареєстровано 1 900 012, а станом на 1.06.2021 року - 1 931 803. Такі цифри показали в Опендатабот.
Найбільше новачків з'явилося в сфері IT, також багато нових підприємців і в сегменті роздрібної торгівлі, забезпечення людей харчовими продуктами та напоями. Не відстають і індивідуальні послуги. При цьому більше ніж 12 тисяч завершили свою діяльність і закрилися, багато хто не пережили локдаун.
Серед таких підприємств компанії, які займалися:
- гуртовою торгівлею;
- складські господарства;
- ТБ і радіо діяльність;
- авіаційні перевезення;
- наземний транспорт;
- операції з нерухомістю;
- виробництво одягу;
- водний транспорт;
- виробництво меблів.
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