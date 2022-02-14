У Тернополі сформовано найбільший на території Європи флот дронів-обприскувачів

16:48 14 лютий Київ, Україна

Тернопіль став столицею найбільшого флоту дронів-обприскувачів у Європі, повідомляє компанія «Роботизовані агросистеми» на своїй Facebook-сторінці.

Флот «Роботизованих Агросистем» – це 59 мобільних бригад та 118 дронів-обприскувачів, які вже цього року працюватимуть по всій Україні та опрацюють у перспективі понад 500 тис. га посівів.
«Переваги використання безпілотної техніки вже підтверджені практикою на вітчизняних полях. У минулих агросезонах наша компанія дуже тісно та активно працювала з аграріями по всій Україні.. Отримані клієнтами результати стали основним аргументом подальшого використання дронов. Працюючи з дронами-обприскувачами, аграрії економлять 30% пестицидів, 95% води та використовують на 90% менше пального. Тому ми готові рухатися вперед, змінювати підходи в агробізнесі і робити нашу країну прикладом для наслідування», – зазначають у компанії.
Разом з тим, інвестуючи в 100 дронів, компанія створює понад 120 робочих місць, щоб забезпечити роботу в сезон до 50 мобільних бригад.