У Тернополі сформовано найбільший на території Європи флот дронів-обприскувачів

«Переваги використання безпілотної техніки вже підтверджені практикою на вітчизняних полях. У минулих агросезонах наша компанія дуже тісно та активно працювала з аграріями по всій Україні.. Отримані клієнтами результати стали основним аргументом подальшого використання дронов. Працюючи з дронами-обприскувачами, аграрії економлять 30% пестицидів, 95% води та використовують на 90% менше пального. Тому ми готові рухатися вперед, змінювати підходи в агробізнесі і робити нашу країну прикладом для наслідування», – зазначають у компанії.