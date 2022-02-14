У Тернополі сформовано найбільший на території Європи флот дронів-обприскувачів

Тернопіль став столицею найбільшого флоту дронів-обприскувачів у Європі, повідомляє компанія «Роботизовані агросистеми» на своїй Facebook-сторінці.
Флот «Роботизованих Агросистем» – це 59 мобільних бригад та 118 дронів-обприскувачів, які вже цього року працюватимуть по всій Україні та опрацюють у перспективі понад 500 тис. га посівів.
Флот «Роботизованих Агросистем» – це 59 мобільних бригад та 118 дронів-обприскувачів, які вже цього року працюватимуть по всій Україні та опрацюють у перспективі понад 500 тис. га посівів.
Разом з тим, інвестуючи в 100 дронів, компанія створює понад 120 робочих місць, щоб забезпечити роботу в сезон до 50 мобільних бригад.
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