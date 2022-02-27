У поточному році «Укрнафта» продовжила знижувати видобуток газу і нафти

Як повідомила пресслужба компанії, ПАТ «Укрнафта» продовжує знижувати показники видобутку нафти і газу. Так, за чотири місяці поточного року видобуток нафти і конденсату склав 485,6 тисячі тонн і впав на 4,7% (на 23 800 тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, а видобуток газу склав до 353,5 млн кубометрів і знизився на 10,8% (на 43 млн кубометрів).

Зокрема, згідно з пресрелізом, середньодобовий видобуток нафти і конденсату в квітні 2021 склав 4013 тонн проти 4023 тонн у квітні 2020 (-2,4%), газу - 2,99 млн кубометрів проти 3,33 млн кубометрів на квітні минулого року (-10,2%).

За даними компанії, основна увага приділяється операційній ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Вказується, що «Укрнафта» за чотири місяці 2020 року провела капітальний ремонт на 50 свердловинах (КРС), вивела з бездіяльності 29 свердловин, провела 10 операцій інтенсифікації видобутку та виконала 8 операцій за допомогою колтюбінгової установки без бригади КРС.

Нагадаємо, «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку - близько 42% акцій.