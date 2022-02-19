У столиці виставлено на продаж відомий завод антибіотиків

19:20 16 лютий Київ, Україна

У Києві продають завод антибіотиків олігарха Костянтина Жеваго. Одну з будівель акціонерного товариства «Київмедпрепарат» виставили на продаж через борги.



Раніше «Київмедпрепарат» як компанія взяла кредит у банку і не погасила його. Проте зараз боржник має погашати його вже не перед комерційним банком, а перед НБУ.



Йшлося про борг у 344 млн грн, який фармкомпанія мала погасити до 1 жовтня 2019-го, але не виплатила. На продаж було виставлено корпус акціонерного товариства площею понад 10 тис. квадратних метрів.



Стартова ціна - 134 млн 154 тис. 17 гривень. Але експерти переконані, що ціна надто занижена. Аукціон може бути непрозорим.