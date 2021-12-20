У столиці вперше пройдуть електронні земельні аукціони

08:39 23 листопад Київ, Україна

В цей час влада Києва проводить підготовку до першого запуску електронних торгів земельних ділянок. Про це стало відомо після офіційної заяви керівника цифрової трансформації (CDTO).

Також важливу подію прокоментував заступник голови Київської міської адміністрації, уточнивши, що у Києві продовжується цифровізація сфери земельних відносин.

Столичний CDTO пояснив, що цифрова інвентаризація допоможе відібрати ділянки та актуалізувати інформацію про них. Щодо київського кадастру землі, у ньому, як зазначають у відомстві, вже достатньо даних для забезпечення ефективної взаємодії електронної системи та проведення у ній торгів.

На цьому етапі підготовки проводиться вивчення та занесення документів для подальшого оголошення торгів. При цьому заступник КМДА впевнений, що завдяки е-торгам сфера земельних відносин Києва стане прозорішою, що сприятиме збільшенню прибутку до міського бюджету.

Проведення перших електронних торгів землі намічене на початок наступного року.