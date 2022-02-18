У США тисячі компаній подали в суд на адміністрацію Трампа

12:17 26 вересень Київ, Україна

Напруга у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм привела до торгової війни, що, своєю чергою, викликало великі проблеми в сфері бізнесу. Як повідомив сьогодні, 26 вересня, Голос Америки, близько трьох з половиною тисяч американських компаній, включаючи Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot подали в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Вони вважають, що федеральна влада незаконно підвищила мита на китайські товари.

Як відповідачі названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і прикордонно-митна служба США.

Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила введення тарифів і порушила низку процедур.

Адміністрація Трампа, своєю чергою, стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності і зобов'язує американські компанії надавати доступ до їхніх технологій в обмін на право працювати на китайському ринку.

У вересні Світова організація торгівлі прийшла до висновку, що США порушили правила глобальної торгівлі, підвищивши мита на китайські товари в рамках торгової війни з Китаєм.

Нагадаємо, на початку тижня США програли Китаю торговельну суперечку в СОТ про підвищення мит на імпорт китайських товарів в США в 2018 і 2019 роках.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив відкласти переговори з Китаєм, оскільки Пекін, за словами глави Білого дому, винен в пандемії коронавірусу, що почалася в Ухані.