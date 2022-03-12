У Сінгапурі розробили виробництво штучних креветок

Нові технології у виробництві не перестають дивувати. Але, якщо до штучно вирощених рослинних продуктів ми вже звикаємо, то штучне м'ясо трохи незвичне. Хоча всі розуміють, що за такими продуктами стоїть майбутнє харчування людства. Вони незамінні в тривалих експедиціях і на борту космічних станцій.
Сінгапурський стартап Shiok Meats, заснований всього два роки тому, виростив "в пробірці" штучні креветки з клітин реальних ракоподібних і готується вийти з новим продуктом на ринок. Про це повідомляє LosAngelesTimes.
Стартап залучив фінансування на суму в 12,6 млн доларів і оголосив про роботу над новими видами штучного м'яса.
Автори стартапу стверджують, що вже через два роки зможуть налагодити масове виробництво штучних креветок.
ShiokMeats створила біореактори і помістила в них мікроскопічні клітини ракоподібних. Там їх нагрівають до 82 градусів і "годують" заздалегідь підготовленими речовинами, які імітують дієту реальних креветок. В результаті виходить аналог справжньої креветки з "тими ж поживними властивостями та смаковими якостями".
Ключова мета Shiok Meats - зробити "м'ясо з пробірки" конкурентним з продуктами природного походження.
Shiok Meats також розглядає можливості виходу за рамки фаршу з креветочного м'яса і переходу до більш складних продуктів - крабів і лобстерів.
Нагадаємо, український стартап почав виробництво замінника м'ясного фаршу з рослин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі