У Сінгапурі розробили виробництво штучних креветок

11:53 17 жовтня Київ, Україна

Нові технології у виробництві не перестають дивувати. Але, якщо до штучно вирощених рослинних продуктів ми вже звикаємо, то штучне м'ясо трохи незвичне. Хоча всі розуміють, що за такими продуктами стоїть майбутнє харчування людства. Вони незамінні в тривалих експедиціях і на борту космічних станцій.

Сінгапурський стартап Shiok Meats, заснований всього два роки тому, виростив "в пробірці" штучні креветки з клітин реальних ракоподібних і готується вийти з новим продуктом на ринок. Про це повідомляє LosAngelesTimes.

Стартап залучив фінансування на суму в 12,6 млн доларів і оголосив про роботу над новими видами штучного м'яса.

Автори стартапу стверджують, що вже через два роки зможуть налагодити масове виробництво штучних креветок.

"Ми бачимо, що на ринку з'являється безліч нових гравців. Наступні п'ять років визначать, хто виживе, хто проведе серію скорочень, а хто зможе підтримати такі компанії, як наша, і зробити цей важливий крок до великомасштабного виробництва", - пояснює виконавчий директор і співзасновник Shiok Meats Сандхья Шрірам.

ShiokMeats створила біореактори і помістила в них мікроскопічні клітини ракоподібних. Там їх нагрівають до 82 градусів і "годують" заздалегідь підготовленими речовинами, які імітують дієту реальних креветок. В результаті виходить аналог справжньої креветки з "тими ж поживними властивостями та смаковими якостями".

Ключова мета Shiok Meats - зробити "м'ясо з пробірки" конкурентним з продуктами природного походження.

"Якщо перші креветки, вирощені за допомогою стовбурових клітин, коштували кілька тисяч доларів, то нинішня ціна становить вже близько 300 доларів за кілограм. У подальших планах - зниження вартості одного кілограма креветок до 50 доларів до 2021 року. Цього має бути досить, щоб конкурувати на ринку з виловленими натуральними креветками", - вважають представники Shiok Meats.

Shiok Meats також розглядає можливості виходу за рамки фаршу з креветочного м'яса і переходу до більш складних продуктів - крабів і лобстерів.

Нагадаємо, український стартап почав виробництво замінника м'ясного фаршу з рослин.