У сільському господарстві падають показники виробництва

09:22 07 серпень Київ, Україна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства подало інформацію про стан сільського господарства за перше півріччя 2020 року. Згідно з цифрами виробництво в галузі впало майже на 19%.

Вказується, що такий негативний результат Україна отримала в порівнянні з аналогічними показниками за період 2019 року. У Мінекономіки встановили, що за перше півріччя 2020 року Україна значимо поступилася в сільгоспвиробництві. Зокрема, виробництво рослинницької продукції впало на рекордні 56,8%.

Спад також спостерігається і в тваринницькій галузі - на 2,2%. Вказується, що самий великий скорочення показників сталося в Україні на момент червня місяця. Тоді країна моментально урізала свої показники на 40,6% в річному вираженні. У Мінекономіки вважають, що причиною таких негативних економічних показників є відразу кілька факторів.

Одним з головних називають скорочення попиту на агропродукцію серед міжнародних українських партнерів, які скоротили свій імпорт в зв'язку з карантіном.Также на ситуація вплинуло і дороге утримання ряду сільськогосподарських галузей України. Наприклад, мова йде про вирощування худоби, а також птиці.