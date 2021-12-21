У Рахунковій палаті підрахували збитки УЗ

12:08 21 грудень Київ, Україна

Рахункова палата проаналізувала збитки "Укрзалізниці" за 2019-2020 роки.



Левова частка, 11 мільярдів гривень – це невиконання планових доходів від вантажних перевезень. Ще понад 7,5 мільярда – збиток через відсутність реалізації непрофільних активів. І то не все: 5,5 мільярда гривень – це втрати від курсових коливань, а 3,5 – непродуктивні витрати з обслуговування кредитів.



При цьому, на думку аудиторів, Укрзалізниця, витрачаючи сотні мільйонів гривень на гуртожитки та санаторії, навіть не має відповідних документів на частину свого майна, внаслідок чого земельні ділянки та об'єкти нерухомості поступово самовільно захоплюють сторонні особи.



Як зазначають у Рахунковій палаті, держпідприємство не володіє правовстановлюючими актами більш ніж на 1300 земельних наділів та 1000 будівель. А 320 гектарів опинилися у руках приватників.