У Саудівській Аравії подешевшала жовтнева нафта

14:03 07 вересень Київ, Україна

У Саудівській Аравії знизилися розцінки на жовтневу нафту. Це пов'язано зі зниженням розцінок на Близькому Сході. До речі, вартість знизилася абсолютно для всіх регіонів купівлі та продажу.

Державна нафтовидобувна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизила офіційні відпускні ціни на нафту марки Arab Light з постачанням у жовтні для покупців з усіх регіонів, йдеться в зробленій в суботу заяві компанії, повідомляє Reuters. Aramco знизила ціну Arab Light для азійського регіону на $1,40 за барель, і тепер ця марка коштує на $0,50 за барель дешевше стосовно сорту Oman / Dubai.

Зниження цін для Азії відповідало очікуванням ринку та викликане падінням вартості близькосхідних марок нафти та слабкою рентабельністю нафтопереробних підприємств, показує дослідження.

Saudi Aramco знизила ціну Arab Light для покупців в північно-західній Європі на $0,20 у порівнянні з вересневими постачаннями. Ця нафта тепер на $2,00 дешевше північноморської марки Brent. Для клієнтів з США жовтнева нафта буде на $0,60 дешевше вересневої і на $1,05 дорожче марки ASCI (Argus Sour Crude Index).