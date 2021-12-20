У Рівненській області побудують вітряну електростанцію та завод з виробництва водню

22:35 30 листопад Київ, Україна

Ще навесні поточного року влада України заявила про розробку проєкту дорожньої карти для виробництва та використання зеленого водню в країні. Один із таких проєктів планують реалізувати на Рівненщині.



Проєкт вітряної електростанції сьогодні перебуває в активній підготовчій фазі. Він не вимагатиме будь-яких дотацій, це виключно приватні капіталовкладення.



Відомо, що за організацію цього задуму взялася компанія MCL. На сьогодні ідея перебуває на стадії розробки техніко-економічних обґрунтувань, пошуку ринку споживачів, у тому числі в комунальній інфраструктурі.



Інвестор припускає, що собівартість електроенергії, яку виробляє електростанція, складе близько 75 євро за МВт. Ринкова ціна - 90-110 євро за МВт. Відповідно, проєкт буде прибутковим», – каже заступник голови Рівненської ОДА.