У Рівненській області побудують вітряну електростанцію та завод з виробництва водню

Ще навесні поточного року влада України заявила про розробку проєкту дорожньої карти для виробництва та використання зеленого водню в країні. Один із таких проєктів планують реалізувати на Рівненщині.
Проєкт вітряної електростанції сьогодні перебуває в активній підготовчій фазі. Він не вимагатиме будь-яких дотацій, це виключно приватні капіталовкладення.
Проєкт вітряної електростанції сьогодні перебуває в активній підготовчій фазі. Він не вимагатиме будь-яких дотацій, це виключно приватні капіталовкладення.
Відомо, що за організацію цього задуму взялася компанія MCL. На сьогодні ідея перебуває на стадії розробки техніко-економічних обґрунтувань, пошуку ринку споживачів, у тому числі в комунальній інфраструктурі.
Інвестор припускає, що собівартість електроенергії, яку виробляє електростанція, складе близько 75 євро за МВт. Ринкова ціна - 90-110 євро за МВт. Відповідно, проєкт буде прибутковим», – каже заступник голови Рівненської ОДА.
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