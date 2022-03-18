У Рівненській області готують об'єкти для приватизації

Фонд державного майна продовжує поповнювати держскарбницю коштами шляхом приватизації об'єктів нерухомості. Так, приватизація - відмінний спосіб не тільки продати непотрібні об'єкти, але і заробити на податках та інших виплатах.

«Як йшла приватизація останні кілька років? У 2018 році зростання доходів від приватизації склало 1,2%, в 2019 - 3,1%, в 2020 - 350%. Але ми на цьому не зупиняємося взагалі. Плани надходжень до бюджету від приватизації для 2021 - збільшити доходи ще в 4 рази», - розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Також він нагадав, що в Україні триває мала приватизація. У Рівненській області в рамках малої приватизації готуються аукціони з продажу 24 об'єктів нерухомості, більшість з яких - нежитлові будівлі.

«За останній рік в Рівненській області досить активно ведеться робота з реалізації залучення великої кількості об'єктів і учасників до проведення аукціонів. За минулий рік і перший квартал 2021 реалізовано пів сотні об'єктів держмайна на загальну суму 20 млн гривень. Об'єкти, які роками приносили збитки, почали отримувати нове життя», - зазначив Тимошенко.

Взяти участь в аукціонах може кожен охочий, а нові пропозиції з'являються щотижня.