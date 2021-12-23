У Рівненській та Волинській області розвиватимуть сироробство

Понад 20 000 000 гривень підтримки на розвиток сироваріння надало Рівненській та Волинській областям Мінрозвитку громад та територій України
Про це повідомили у Рівненській ОДА.
Проект від Козинської громади цього року став одним із переможців конкурсного відбору серед проектів регіонального розвитку. Козинська та ще 11 невеликих громад з Рівненщини та Волині об'єдналися та вироблятимуть молочну продукцію та сири. Зокрема, на Рівненщині це Козинська, Вараська, Мирогощанська, Гощанська, Боремельська, Корецька, Млинівська, Повчанська, Бугринська, Острожецька та Острозька.
Локомотивом у цьому процесі стала Козинська тергромада. Остання подала відповідний проект та перемогла у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Проект передбачає не лише виробництво продукції, а й утримання худоби, облаштування територій для її випасу, закупівлю обладнання для сироварні.
Про це повідомили у Рівненській ОДА.
Проект від Козинської громади цього року став одним із переможців конкурсного відбору серед проектів регіонального розвитку. Козинська та ще 11 невеликих громад з Рівненщини та Волині об'єдналися та вироблятимуть молочну продукцію та сири. Зокрема, на Рівненщині це Козинська, Вараська, Мирогощанська, Гощанська, Боремельська, Корецька, Млинівська, Повчанська, Бугринська, Острожецька та Острозька.
Локомотивом у цьому процесі стала Козинська тергромада. Остання подала відповідний проект та перемогла у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Проект передбачає не лише виробництво продукції, а й утримання худоби, облаштування територій для її випасу, закупівлю обладнання для сироварні.
Додамо, що переймати досвід Козинське суспільство планує на підприємстві, яке займається переробкою молока, виготовленням кисломолочних виробів, сметани та сирів під брендом «Гощанська долина сиру».
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