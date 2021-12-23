У Рівненській та Волинській області розвиватимуть сироробство

21:08 22 грудень Київ, Україна

Понад 20 000 000 гривень підтримки на розвиток сироваріння надало Рівненській та Волинській областям Мінрозвитку громад та територій України



Про це повідомили у Рівненській ОДА.



Проект від Козинської громади цього року став одним із переможців конкурсного відбору серед проектів регіонального розвитку. Козинська та ще 11 невеликих громад з Рівненщини та Волині об'єдналися та вироблятимуть молочну продукцію та сири. Зокрема, на Рівненщині це Козинська, Вараська, Мирогощанська, Гощанська, Боремельська, Корецька, Млинівська, Повчанська, Бугринська, Острожецька та Острозька.



Локомотивом у цьому процесі стала Козинська тергромада. Остання подала відповідний проект та перемогла у Міністерстві розвитку громад та територій України.



Проект передбачає не лише виробництво продукції, а й утримання худоби, облаштування територій для її випасу, закупівлю обладнання для сироварні.

«Проект реалізовуватиметься протягом 2 років. За цей час місцеві жителі отримають консультації щодо виготовлення сирів та подальшого просування своєї продукції, також буде придбано необхідну техніку та всі необхідні матеріали”, – пояснює голова Козинської ТГ Іван Школьник.

Додамо, що переймати досвід Козинське суспільство планує на підприємстві, яке займається переробкою молока, виготовленням кисломолочних виробів, сметани та сирів під брендом «Гощанська долина сиру».