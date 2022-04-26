У рейтингу найбільших світових виробників сталі Україна посіла 14 місце

Серед 64 країн, що займаються виробництвом сталі, з нарощування обсягів виробництва Україна посіла 14 місце.
Україна в червні 2021 року наростила виробництво сталі на 3,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 1,870 млн тонн.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), в червні зафіксовано нарощування виплавки сталі до червня-2020 у всіх країнах першої десятки.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня-2021 виглядає наступним чином: Китай (93,880 млн тонн, зростання на 1,5% до червня-2020), Індія (9,362 млн тонн, зростання на 21,4%), Японія (8,108 млн тонн, зростання на 44,4%), США (7,144 млн тонн, зростання також на 44,4%), РФ (6,350 млн тонн, збільшення на 11,4%), Південна Корея (5,969 млн тонн, "плюс" 17,3%), Німеччина (3,421 млн тонн, зростання на 38,2%), Туреччина (3,355 млн тонн, зростання на 17,9%), Бразилія (3,120 млн тонн, зростання на 45,2%) і Іран (2,470 млн тонн, зростання на 1,9%).
Далі йдуть Італія (2,179 млн тонн, зростання на 20,1%), В'єтнам (1,970 млн тонн, зростання на 42,8%), Тайвань (КНР, 1,875 млн тонн, зростання на 11,2%), Україна (1,870 млн тонн, зростання на 3,4%) і Мексика (1,640 млн тонн, "плюс" 48,1%).
В цілому в червні поточного року виплавка сталі зросла на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 167,920 млн тонн.
В цілому за шість місяців 2021 року 64 країни виробили 1 млрд 3,927 млн тонн сталі, що на 14,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Україна в червні 2021 року наростила виробництво сталі на 3,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 1,870 млн тонн.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), в червні зафіксовано нарощування виплавки сталі до червня-2020 у всіх країнах першої десятки.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня-2021 виглядає наступним чином: Китай (93,880 млн тонн, зростання на 1,5% до червня-2020), Індія (9,362 млн тонн, зростання на 21,4%), Японія (8,108 млн тонн, зростання на 44,4%), США (7,144 млн тонн, зростання також на 44,4%), РФ (6,350 млн тонн, збільшення на 11,4%), Південна Корея (5,969 млн тонн, "плюс" 17,3%), Німеччина (3,421 млн тонн, зростання на 38,2%), Туреччина (3,355 млн тонн, зростання на 17,9%), Бразилія (3,120 млн тонн, зростання на 45,2%) і Іран (2,470 млн тонн, зростання на 1,9%).
Далі йдуть Італія (2,179 млн тонн, зростання на 20,1%), В'єтнам (1,970 млн тонн, зростання на 42,8%), Тайвань (КНР, 1,875 млн тонн, зростання на 11,2%), Україна (1,870 млн тонн, зростання на 3,4%) і Мексика (1,640 млн тонн, "плюс" 48,1%).
В цілому в червні поточного року виплавка сталі зросла на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 167,920 млн тонн.
В цілому за шість місяців 2021 року 64 країни виробили 1 млрд 3,927 млн тонн сталі, що на 14,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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