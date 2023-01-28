У п'ятницю з портів України вийшли сім суховантажів із 370 тисячами тонн зерна

11:31 28 січня Київ, Україна

З портів України в п'ятницю вийшли сім суховантажів із кукурудзою та пшеницею. Про це повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ) у суботу, 28 січня.

"27 січня сім суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 368 941 тонну зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Два суховантажні машини Tutor (69 756 тонн кукурудзи) і Tycoon (35 тис. тонн кукурудзи і 27,5 тис.. тонн пшениці) вирушили до Ізраїлю. Судно Navios Sagittarius (64 175 тонн пшениці) прямує до Саудівської Аравії, судно Arcturus (59 770 тонн пшениці) – до Кенії.

Корабель Sword Lion доставить до Італії 25,5 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Dsm Star – 8 329 тонн кукурудзи та 10 734 тонни пшениці до Іспанії.. Судно Calypso переправить 68177 тонн кукурудзи до Китаю.

Зараз в українські порти прямують чотири суховантажні машини, які в п'ятницю пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 80 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 27 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 790 961 тонну.. Усього на даний момент було дозволено рух 1 364 суден: 681 на прибуття в українські порти та 683 – на вихід із них”, – резюмували у СКЦ.

Нагадаємо, у січні через протоку Босфор зерновим коридором щодня проходить у середньому два-три судна, що вдвічі менше, ніж було у вересні-жовтні.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський озвучив вартість дня простою кораблів у Босфорі. При цьому черги у цій протоці часто перевищують понад 100 суден.