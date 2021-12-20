В уряді підрахували надходження коштів від продажу авіатехніки

17:08 29 листопад Київ, Україна

Понад 300 мільярдів гривень отримає Україна від реалізації авіаційної техніки до 2030 року. Про це заявили в уряді.

У відомстві зазначають, що авіабудування може стати однією із рушійних сил розвитку промислового виробництва завдяки впровадженню стратегії розвитку авіагалузі, повідомляють українські ЗМІ.

Для цього вже реалізується програма розвитку авіабудування на 2021-2030 роки, яка передбачає інвестиції у галузь у розмірі 34 мільярди гривень.



Нинішнього року Україна вже інвестувала в авіаінфраструктуру близько 3,5 мільярда гривень. Майже пів сотні високотехнологічних авіапідприємств отримали податкові пільги: звільнення від оподаткування прибутку, сплати ПДВ та земельного податку, які триватимуть до кінця 2024 року.