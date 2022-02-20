У планах Microsoft значиться покупка компанії Nokia

Яке майбутнє чекає на популярну компанію Nokia? Експерти аналітичної компанії CCS Insight зробили і оголосили прогноз по бренду Nokia на наступний рік. За розрахунками фахівців, ця компанія може бути придбана одним з американських техногігантів. У списку ймовірних покупців значиться і Microsoft - але експерти відзначають, що на появу нових Windows-смартфонів розраховувати не варто.

За інформацією видання Forbes, найбільший інтерес техногігантів США викликає мережевий підрозділ Nokia, покупка якого розглядається як альтернатива 5G-обладнанню HUAWEI. Минулого тижня бренд уклав угоду на поставку обладнання найбільшого оператора зв'язку Великобританії BT і це, за словами одного з керівників CCS Insight Кестера Манна, обов'язково приверне увагу по той бік Атлантики. Найбільш перспективними покупцями, за прогнозами аналітиків, можуть стати Intel і Microsoft.

«Microsoft дійсно зацікавилася телекомунікаційним простором. В цьому році ми вже стали свідками двох придбань, зроблених нею [Metaswitch і Affirmed Networks], які пов'язані з отриманням досвіду в сфері 5G і телекомунікацій і деякими контактами в галузі. Ми вважаємо, що Nokia може стати потенційною метою для когось на кшталт Microsoft», - зазначає Манн.

Топменеджер також додав, що, якщо Microsoft проявить інтерес до Nokia, то, напевно, зіткнеться з конкуренцією з боку Intel, яка останнім часом теж зосередилася на 5G-рішеннях. Самі представники компаній прогноз аналітиків не прокоментували.