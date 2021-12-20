У першому кварталі Україна на третину збільшила випуск автомобілів

07:16 10 квітень Київ, Україна

Відрадно відзначити зростання випуску вітчизняних автомобілів. За даними Укравтопрому, в країні за перші три місяці 2021 року було вироблено 1829 автотранспортних засобів. Це на 34% більше, ніж за перший квартал минулого року.

Зазначено, що за січень-березень в Україні було вироблено 1690 одиниць легкових автомобілів (на 43% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), шість одиниць комерційних авто (на 50% менше) та 133 автобуси (на 24% менше).

За попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів в березні 2021 року склав 722 одиниці, в порівнянні з березнем 2020 року більше в 2,5 раза, а в порівнянні з лютим цього року - більше на 43,5%.

Так, в березні було випущено 665 легкових автомобілів, що в 2,7 раза більше, ніж у березні 2020 року, і на 48% більше, ніж в лютому цього року.

В Укравтопромі нагадали, що в березні 2020 року статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод - Єврокар. Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року.

Виробництво автобусів в березні цього року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року збільшилося на 37,5% - до 55 штук.

Всього за минулий місяць в Україні було вироблено два комерційних авто (як і в березні 2020 року) на підприємстві Черкаський автобус. АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року в Україні автовиробництво впало майже на третину. Всього в країні було вироблено 4952 одиниці автотранспортних засобів.