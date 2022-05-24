У готелі Ramada Encore Kyiv відкриють зал ігрових автоматів

19:24 18 серпня Киев, Украина

У готелі Ramada Encore Kyiv планують відкрити зал ігрових автоматів. Так, 16 серпня 2021 року КРАІЛ підтвердила видачу державному Ощадбанку дозволу на організацію ігрового залу.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) прийняла рішення про видачу державному Ощадбанку дозволу на організацію залу ігрових автоматів або здійснення букмекерської діяльності. Відповідний документ від 16 серпня опубліковано на сайті КРАІЛ.



Документи регулятору Ощадбанк подав 10 серпня.



Гральний зал планують відкрити в третьому корпусі готелю Ramada Encore Kyiv на площі понад 1000 кв. м.



Примітно, що в цьому ж будинку (Київ, Столичне шосе, 103) знаходиться чинне відділення Ощадбанку №10026/019. Згідно з даними на його сайті, підрозділ працює в штатному режимі в будні.



У самому банку заявили, що не мають наміру відкривати зал з азартними іграми в Ramada Encore Kyiv. Там стверджують, що звернулися за дозволом на прохання оператора чотиризіркового готелю, який орендує будівлю, що належить банку. Таку сертифікацію може отримати тільки власник приміщення.



"Приміщення є непрофільним активом банку, яке він отримав на баланс в рамках фінансової реструктуризації проблемного позичальника. Приміщення знаходиться в оренді з правом подальшого викупу, і саме орендар планує організувати на його базі гральний заклад", - додали в державному банку.



Раніше в КРАІЛ повідомили, що до держбюджету надійшов перший мільярд від легального грального бізнесу. Кошти розділять порівну між держбюджетом і місцевим самоврядуванням.



Нагадаємо, що в Україні нелегально функціонують понад 1000 сайтів і понад 100 гральних закладів.