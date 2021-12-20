В Офісі бізнес-омбудсмена повідомляють про рекордну кількість скарг на порушення державних органів

21:40 15 листопад Київ, Україна

В Офісі бізнес-омбудсмена повідомляють про зростання кількості скарг на порушення державних органів, які надсилають підприємці. Так, лише за три місяці поточного року їхній обсяг зріс на 20% проти показника за другий квартал цього року, до 638-ми. За словами бізнес-омбудсмена Марчіна Свєнчіцкі, таку кількість не отримували за весь час існування Ради бізнес-омбудсмена.



Чиновник зазначає, що у разі продовження такої тенденції, до кінця року налічуватиметься вже рекордних понад 2 тисячі скарг.

Експерти вважають, що велика кількість претензій також може свідчити не так про погіршення бізнес-клімату, як про більшу довіру до Ради бізнес-омбудсмена.

На сьогодні переглянуто майже 400 справ.

♦ Основна частка скарг стосується податкової сфери – 65%.

♦ 164 скарги надійшло на невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних. Але близько 80% рекомендацій щодо виконання судових рішень щодо реєстрації ПН виконуються, наголосив він.



♦ Зросла кількість скарг на податкові перевірки, їх налічується 56.



♦ 15% від загального обсягу всіх скарг надійшло на правоохоронні органи, зокрема, на Нацполіцію – 42, на прокуратуру – 26, на СБУ – 9, на податкову міліцію – 21. 6% скаржилися на держрегуляторів: АМКУ, ДАБІ, НКРЕКП, Держгеокадастр – на місцеву владу.



♦ 73% скарг направив малий та середній бізнес. 87% направили українські компанії, 13% надали компанії із іноземними інвестиціями.



"Вперше столиця та її область подали менше ніж 40% скарг, тобто інші області України стали частіше звертатися до нас, ніж раніше", - додав Свєнчіцкі.