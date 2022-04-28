У новий 2022 рік - з новим вантажним терміналом в аеропорту Одеси

Одеський аеропорт незабаром зможе приймати своїх гостей, які тепер будуть обслуговуватися в покращеному, сучасному вантажному терміналі.
Про це заявив гендиректор аеропорту Володимир Семенченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
«У нас є домовленості на рівні letter of understanding, які дозволяють обговорювати, не закріплюючи ніяких прав і зобов'язань, але підтверджуючи зацікавленість, з найбільшим вантажним європейським оператором. Ми зараз знаходимося практично в щоденному діалозі з технічних питань, формується термінал, його обсяг і структура. Він однозначно запрацює у 2022 році», - сказав Семенченко.
За його словами, проєкт вантажного термінала буде реалізований за приватні інвестиції, однак їхній обсяг поки не називається, оскільки залежить, перш за все, від вимог майбутніх орендарів.
«Там однозначно буде зона охолодження, зона небезпечних вантажів, від їхнього обсягу розраховується необхідне обладнання», - додав гендиректор аеропорту.
Про це заявив гендиректор аеропорту Володимир Семенченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
«У нас є домовленості на рівні letter of understanding, які дозволяють обговорювати, не закріплюючи ніяких прав і зобов'язань, але підтверджуючи зацікавленість, з найбільшим вантажним європейським оператором. Ми зараз знаходимося практично в щоденному діалозі з технічних питань, формується термінал, його обсяг і структура. Він однозначно запрацює у 2022 році», - сказав Семенченко.
За його словами, проєкт вантажного термінала буде реалізований за приватні інвестиції, однак їхній обсяг поки не називається, оскільки залежить, перш за все, від вимог майбутніх орендарів.
«Там однозначно буде зона охолодження, зона небезпечних вантажів, від їхнього обсягу розраховується необхідне обладнання», - додав гендиректор аеропорту.
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