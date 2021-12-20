У небі України з'явилася нова авіакомпанія Bees Airline

Через пандемії постраждали всі великі авіаперевізники світу. В Україні за перші півроку обсяг пасажирських перевезень скоротився на 67% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Перевезення по міжнародних рейсів впали на 67,5%.

На цьому тлі не може не порадувати факт появи нової авіакомпанії під назвою Bees Airline (Біз Ейрлайн).

Офіційним власником компанії є Сергій Смирний, однак, за чутками, справжнім є співвласник Tez Tour.

Як з'ясувалося, за турфірмою спочатку стояв російський капітал. Однак зараз це франчайзингова мережа, якою в Україні володіє Сергій Буртин, брат співвласника Tez Tour Олександра Буртина.

Виявилося, що Bees Airline збиралася заявити про себе ще в лютому, але через пандемії цього не сталося.

Крім того, компанія хоче взяти два Boeing 737 800, які раніше були в лізинг МАУ і повернулися до своїх власників через карантин.

Є думка, що Bees Airline пов'язана і зі звільненням в.о. гендиректора SkyUp Євгена Хайнацького. За інформацією джерела з авіагалузі, Хайнацький збирався піти ще в березні. Однак його звільнили за те, що він брав участь в організації роботи іншої компанії.

Раніше новий керівник SkyUp Дмитро Сероухов розповів, що звільнення колишнього глави компанії Євгенія Хайнацького викликано тим, що він "брав активну участь в побудові іншого авіаперевізника".