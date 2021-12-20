У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржаться українці

19:45 17 листопад Київ, Україна

У Національному банку повідомляють, що за третій квартал поточного року отримали близько 29 тисяч звернень громадян, які користуються фінансовими послугами.

За інформацією пресслужби НБУ , із вищезгаданої кількості заяв понад 11 тисяч були письмові, а майже 17,5 тисячі – у вигляді телефонних дзвінків на номер контакт-центру.

У Нацбанку зазначають, що є тенденція до зростання кількості звернень у кожному наступному кварталі. Так, проти другого кварталу обсяг звернень зріс на 18%, а дзвінків – на 10%.

На першому місці – незадоволення роботою небанківських фінустанов. Однією з ключових причин є нове законодавство, яке регулює колекторську діяльність, яке запрацювало в липні цього року. 47% письмових звернень та 19% дзвінків стосувалися врегулювання заборгованості та неетичної поведінки колекторів та кредитних установ.

У 23% письмових звернень йшлося про питання кредитів небанківських фінустанов, у 8% — відносин щодо обов'язкових видів страхування, у 7% — банківських кредитів.

Серед дзвінків 14% стосувалися кредитів небанківських фінустанов, 11% – банкнот та монет, 7% – відносин за банківськими кредитними договорами.

45% письмових звернень стосувалися порушень прав споживачів фінпослуг.



З виявлених проблемних питань у діяльності банків – шахрайство із фінансовими рахунками клієнтів, надто нав'язливі дзвінки з боку банків щодо додаткових послуг, а також некоректні способи стягнення проблемного боргу.