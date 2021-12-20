У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржаться українці

У Національному банку повідомляють, що за третій квартал поточного року отримали близько 29 тисяч звернень громадян, які користуються фінансовими послугами.
За інформацією пресслужби НБУ, із вищезгаданої кількості заяв понад 11 тисяч були письмові, а майже 17,5 тисячі – у вигляді телефонних дзвінків на номер контакт-центру.
У Нацбанку зазначають, що є тенденція до зростання кількості звернень у кожному наступному кварталі. Так, проти другого кварталу обсяг звернень зріс на 18%, а дзвінків – на 10%.
У 23% письмових звернень йшлося про питання кредитів небанківських фінустанов, у 8% — відносин щодо обов'язкових видів страхування, у 7% — банківських кредитів.
Серед дзвінків 14% стосувалися кредитів небанківських фінустанов, 11% – банкнот та монет, 7% – відносин за банківськими кредитними договорами.
45% письмових звернень стосувалися порушень прав споживачів фінпослуг.
З виявлених проблемних питань у діяльності банків – шахрайство із фінансовими рахунками клієнтів, надто нав'язливі дзвінки з боку банків щодо додаткових послуг, а також некоректні способи стягнення проблемного боргу.
З виявлених проблемних питань у діяльності банків – шахрайство із фінансовими рахунками клієнтів, надто нав'язливі дзвінки з боку банків щодо додаткових послуг, а також некоректні способи стягнення проблемного боргу.
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