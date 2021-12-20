У Мукачеві планують будувати завод в центрі міста

06:43 05 серпень Київ, Україна

Мешканці Мукачева вийшли на мітинг. Це пов'язано з рішенням міської влади побудувати в житловій зоні сміттєспалювальний завод.

Тим часом, рішенням депутатів Мукачівської міської ради з огляду на рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО КОНТИНЕНТ» надали дозвіл на розробку детального плану території, розташованої в Мукачево по вул. Івана Крилова, цільовим призначенням (11.02) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості - для будівництва сміттєспалювального заводу.

У Мукачеві люди вийшли на протест через будівництво сміттєспалювального заводу. Новина про будівництво заводу по вулиці Крилова місцевих жителів просто обурила. Люди кажуть: бояться, що життя поруч з таким об'єктом перетвориться на справжній кошмар. Повітря після спалювання сміття загострить проблему легеневих хвороб, онкології, і не люди розуміють, чому в Мукачеві влада вирішила, що сміттєспалювальний завод повинен бути мало не в центрі міста, серед житлових забудов.

Люди обіцяють: мітинги не завершаться, поки міська влада їх побажання не почує. Ну і питання про дозволи та слухання щодо побудови заводу обговорювали вже і на сесії міської ради, тому, цілком ймовірно, що влада в місті незабаром планує його будівництво.