У Мінську скасували економічний форум

16:50 25 листопада Київ, Україна

Євразійський економічний форум, який планувалося провести в Мінську в другій половині грудня, скасовано, повідомила помічниця голови колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Ія Малкіна. "Це питання розглядалося на засіданні Ради ЄЕК, що пройшло в понеділок.

З урахуванням епідеміологічної ситуації прийнято рішення не проводити форум у грудні 2020 року", - сказала Малкіна в середу під час онлайн-брифінгу. У жовтні Малкіна озвучила ініціативу білоруської сторони провести Євразійський економічний форум в другій половині грудня в Мінську очно.

ЄАЕС як міжнародна організація регіональної економічної інтеграції діє з 2015 року. До складу союзу входять Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія. Молдова приєдналася до ЄАЕС як держави-спостерігача в травні 2018 року. Узбекистан заявив про зацікавленість отримати статус країни-спостерігача в ЄАЕС.