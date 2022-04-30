В Мінфін повернули гроші за підприємство Порошенка

У 2017 році ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському"" отримало кредит від «Укрексімбанку». Державну гарантію підприємству представив уряд на суму 334 млн гривень. Нещодавно пресслужба заводу заявила, що до держбюджету було повернуто всі отримані кошти, які за завод виплатило Міністерство фінансів.

У період з 27 липня 2018 року по 24 жовтня 2019 завод повернув банку 330 тис. грн боргу і сплатив відсотків на суму 35,58 млн грн. На початку 2020 року «Укрексімбанк» звернувся до Мінфіну з вимогою про виконання гарантійних зобов'язань, тому що завод був не в змозі здійснити черговий платіж.

Всього з квітня по листопад, на виконання гарантійних зобов'язань, Державною казначейською службою банку перераховано 301 млн грн, з яких 252 млн грн - сума боргу, 48 млн грн - відсотки, 0,5 млн грн - пеня.

20 листопада "Завод "Кузня на Рибальському"" погасив всю цю заборгованість перед державним бюджетом. Крім того, 24 листопада завод перерахував 6 млн грн пені, нарахованої за невиконання зобов'язань. До 10 грудня боржник повинен сплатити до державного бюджету ще 6,3 млн грн пені.

Завод сплатив борги після того, як отримав кошти від Міністерства оборони. У листопаді відомство перерахувало "Кузні на Рибальському" 688 млн грн.

Раніше за зверненням Офісу Генерального прокурора суд заарештував всю нерухомість і значну частку акцій заводу «Кузня на Рибальському». З початку року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"" не платить по кредиту, який взяло у 2017 році під державні гарантії.