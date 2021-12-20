У Мінагрополітики розповіли, скільки зерна експортувала Україна

13:29 22 листопад Київ, Україна





Стало відомо, скільки зернових культур експортувала Україну з початку 2021 року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Україна з кожним роком збільшує експорт зернових . За даними Мінагрополітики, показники зросли на 20%. Лідерами залишаються пшениця, далі ячмінь та кукурудза.Стало відомо, скільки зернових культур експортувала Україну з початку 2021 року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

На сьогодні рівень експорту досяг позначки 23,8 млн тонн, що майже на 4 млн тонн або 20% вище за показник минулого року.

♦ Найбільше з початку року Україна експортувала пшениці – на рівні 14 млн тонн. Це приблизно на 22% перевищує показники урожайності минулого року.



♦ На другому місці знаходяться постачання ячменю – на зовнішні ринки його продали близько 4,9 млн т (+33%).



♦ Кукурудзи було експортовано 4,59 млн тонн. Збільшення постачання склало 8% порівняно з показниками минулого року.