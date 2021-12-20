У Криму планується будівництво опріснювачів морської води

10:15 14 березень Київ, Україна

У планах влади анексованого Криму озвучено будівництво першої станції з опріснення морської води в Ялті. За попередніми підрахунками, вартість будівництва обійдеться російським платникам податків в 3 млрд російських рублів (майже $41 млн - ред.). Такі дані озвучив так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

"Упевнений, що тільки опріснення дасть гарантований результат. Щодо ялтинського майданчика готується техніко-економічне обґрунтування, приблизний обсяг коштів - близько 3 млрд рублів, джерела фінансування є. В принципі до роботи вже приступили", - сказав Аксьонов під час брифінгу.

Він додав, що технічні параметри установки і виробник названі не були через санкційний режим.

Раніше Аксьонов заявляв, що підрядник готовий приступити до будівництва опріснювачів в Криму, щоб вирішити проблему дефіциту води. Він заявив, що перші опріснювальні установки розташують в селищі Фрунзе Сакського району для водопостачання Сімферополя і в Ялтинському регіоні.

Нагадаємо, Росія витратить мільярди на опріснювачі для Криму. На півострові будуть побудовані опріснювачі морської води сумарною потужністю 40 тисяч кубометрів на добу. Планується збільшити протяжність нових і реконструйованих систем водопостачання на півострові.