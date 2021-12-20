У Китаї запустили найбільший у світі підйомник для кораблів

16:36 29 листопад Київ, Україна

Найвищий у світі підйомник для кораблів був запущений у Китаї, у місті Хубей. Ліфт заввишки 113 метрів може піднімати судна водотоннажністю до 3 тисяч тонн, повідомили українські ЗМІ.

Час підняття триває від 30 до 40 хвилин. А це вшестеро швидше, ніж проходження крізь систему з 5 шлюзів. Головна перевага споруди – це 4 залізобетонні опори, кожна з яких становить по 169 метрів заввишки. Між ними встановлено басейноподібну платформу 120 метрів завдовжки, ще 18 завширшки та 3,5 – завглибшки.



Подібні конструкції потрібні для підйому та спуску суден з одного рівня на інший. Перші випробування ліфта пройшли ще у 2016 році. А зараз його запустили в повноцінну експлуатацію.